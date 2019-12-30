السيادي السوداني يقرر إرسال قوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية في دارفور

وكالات

قرر المجلس السيادي فى السودان فى اجتماع طارئ إرسال قوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور، فى ظل أحداث العنف التى شهدتها الولاية، حسبما أفادت "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها، مساء الاثنين.

وكانت السلطات المحلية، قد فرضت حظرا للتجوال، بينما أغلقت كل المؤسسات الحكومية والمدارس والأسواق، أمام المواطنين، وخلت طرقات المدينة تماما من المارة، عدا السيارات العسكرية التي تجوب شوارع المدينة.

وقالت منسقية معسكرات النازحين في بيان صدر الاثنين إن عددا من النازحين تم حرقهم داخل مخيماتهم.

وأضافت "ما حدث لمعسكرات النازحين يؤكد غياب السلطات وسيطرة مليشيات الجنجويد على مسرح السلطة".

وذكرت في بيانها أن "المليشيات المسلحة استخدمت سيارات دفع رباعي محملة بالدوشكا في هجومها على النازحين العزل".