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واشنطن: مستمرون في فرض العقوبات على إيران حتى تغيير سياستها

09:07 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
واشنطن: مستمرون في فرض العقوبات على إيران حتى تغيير سياستها

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل في 2020 فرض عقوبات على إيران، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان مقتضب لها، مساء اليوم الاثنين، إن الشعب الإيراني يدرك، أن أنشطة قيادتهم بحاجة إلى التغيير، عندما يرون الأموال الإيرانية تشن هجومًا على منشأة عراقية، أعتقد أن الشعب الإيراني يفهم أنه ليس أفضل استخدام لأموالهم.

وأضاف البيان، أن الضربات التي شنتها القوات الأمريكية على مقار حزب الله العراقي، كانت ضربات دفاعية بعدما هاجم عناصر منها مدعومة من إيران المصالح الإمريكية في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المبعوث الأمريكي إلى الشأن الإيراني، برايان هوك، إن التهديد الإيراني يتراجع وسيستمر في التراجع، وخاصة بقدر ما نشدد عقوباتنا في العام 2020، ونجعل الوضع في الاقتصاد الإيراني أكثر تعقيدًا.

وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة إيران عقوبات على إيران

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