عبدالمهدي: إسبر أبلغني بالهجوم الأمريكي على الحشد الشعبي في اتصال هاتفي

وكالات

أكد عادل عبدالمهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، أن الطائرات الأمريكية التي نفذت الضربات على القائم لم تنطلق من داخل العراق.

وقال عبدالمهدي، إنه تم إبلاغه بتنفيذ الهجوم الأمريكي، على قوات الحشد الشعبي العراقية، خلال ساعات، لافتًا إلى أنه طلب من الجانب الأمريكي إجراء مناقشات مباشرة، لكنهم أبلغوه أن القرار قد أتخذ.

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، أن مايك إسبر وزير الدفاع الأمريكي هو من أبلغه بالقرار، خلال اتصال هاتفي بينمها.

وشنت القوات الأمريكية، هجومًا جويًا على 5 مقار لقوات الحشد الشعبي، قرب الحدود السورية العراقية، أسفر عن مقتل ما يقرب من 35 من عناصر الحشد الشعبي، وإصابة أكثر من 57 آخرين، بحسب ما ذكره الحشد الشعبي في بيان له صباح اليوم.