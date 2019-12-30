المسماري: أنقرة أرسلت 300 إرهابي سوري إلى طرابلس

وكالات

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن القوات الليبية على مشارف حي الهضبة في طرابلس.

وقال المسماري، في مقابلة مع فضائية "الحدث" إن أردوغان يدعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا، لافتًا إلى أن الموقف الذي تقوده تركيا يهدد كل المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، وصول ما يقرب من 300 إرهابي من سوريا إلى طرابلس، أرسلتهم أنقرة، للدفاع عن ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني.

ووصف المسماري، إن موقف غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، بـ"المتقلب".

وكان قد أعلن المشير خليفة حفتر، ساعة الصفر قبل أيام، لإعادة السيطرة على طرابلس وتحرير كافة الأراضي الليبية، ودارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الليبي، وميليشيات الوفاق الوطني المدعومة بمرزقة سوريين، على خلفية اتفاق مذكرتي التفاهم بين أردوغان والسراج، لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.