خلال وجوده بغينيا الجديدة.. تفاصيل إصابة الفنان زاك إيفرون ببكتيريا

كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان الأمريكي زاك إيفرون، إنه أصيب بمرض في الآونة الأخيرة في أثناء تصويره مسلسله التلفزيوني الواقعي "Killing Zac Efron"، في بابوا غينيا الجديدة.

وكانت وسائل الإعلام الاسترالية قالت إن طائرة هليكوبتر نقلت إيفرون، البالغ من العمر 32 عاما، لعلاجه في استراليا بعد إصابته بعدوى بكتيرية، ربما كانت التيفود، خلال تصويره لمسلسله الجديد.

وقال إيفرون في تغريدة على حسابه على تويتر إنه عاد لبلاده لقضاء الأعياد مع أصدقائه وأسرته، وأرفق إيفرون مع التغريدة صورة له مع أسرته في بابوا غينيا الجديدة.

وكتب في تغريدته : "ممتن جدا لكل من تواصل معي، أصبت بمرض في بابوا غينيا الجديدة ولكن تعافيت بسرعة، وقضيت 3 أسابيع رائعة في بابوا غينيا الجديدة".

وقال جلين مكاي، الطبيب في جماعة الإنقاذ الطبية، لصحيفة ديلي تلجراف، أمس الأحد، إنه لا يمكنه مناقشة معلومات سرية تخص مريض ولكن بوسعه تأكيد أن جماعة الإنقاذ الطبية نقلت مواطنا أمريكيا في الثلاثينات من العمر من بابوا غينيا الجديدة إلى برزين في الآونة الاخيرة من أجل رعايته طبيا.

وذكرت الصحيفة أن الأطباء سمحوا لإيفرون بالعودة إلى لوس أنجلوس عشية عيد الميلاد.

وتودي حمى التيفود بحياة ما بين 216 ألف شخص و600 ألف شخص سنويا في كل أنحاء العالم وتنقل عن طريق الطعام والماء الملوث.