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رسميا.. أردوغان يوقّع على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا (صورة)

05:08 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
رسميا.. أردوغان يوقّع على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا (صورة)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات:

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، على مذكرة تطلب من البرلمان إرسال قوات تركية إلى ليبيا، وسط اعتراضات من المعارضة في بلاده.

من جانبه طالب رئيس البرلمان التركي الجمعية العامة للبرلمان بعقد اجتماع طارئ يوم الخميس المقبل الموافق 2 يناير، لمناقشة المذكرة.

وصرح وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو في وقت سابق اليوم أن مذكرة إرسال الجنود إلى ليبيا سوف تحال للبرلمان ممهورة بتوقيع أردوغان.

فيما أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا معارضة إرسال الجنود إلى ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيزيد حدة الصراع في ليبيا ويؤدي لامتداده في أنحاء المنطقة.

وقال أونال جاويك أوز، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري إنه يعتقد أن "تركيا يجب أن تعطي الأولوية للدبلوماسية، بدلا من أن تكون طرفا في حرب بالوكالة. ما يجري الإعداد له، سيؤدي إلى تدهور الوضع الحالي، وقد أبلغنا تشاووش أوغلو بأن هذا ليس صحيحا".

كما تابع "إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيزيد من آثار النزاعات في المنطقة ويسبب انتشارها.. إننا ننظر إلى مشروع القانون بشكل سلبي".

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أردوغان قوات تركية ليبيا البرلمان التركي أحداث ليبيا

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