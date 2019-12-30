الحزب الوطني الجزائري: أردوغان يحاول إدخال ليبيا في "مستنقع الموت"

الجزائر/طرابلس - (د ب ا)

أعرب الحزب الوطني الجزائري عن استنكاره الشديد للمساعي التركية لنقل الحرب من سورية الى الأراضي الليبية.

وقال الحزب، في بيان أصدره اليوم الاثنين ونقلته بوابة "أفريقيا الإخبارية": "إن الحزب الوطني الجزائري يتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التحركات التي يقوم بها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى منطقة المغرب العربي، والتي يسعى من خلالها إلى بسط النفود الإنكشاري العثماني على أرض ليبيا الشقيقة، بغية تحقيق المشروع الذي طالما حلم به لبسط الهيمنة التركية على المنطقة بلباس جديد وحلة جديدة، بحجة محاربة الإرهاب وحماية مصالح الشعب الليبي الشقيق".

وقال الحزب في بيانه:"لم تكن زيارة أردوغان إلى تونس الشقيقة إلا محاولة لإدخالها في مستنقع الموت الجديد الذي رسمته قوى الشر بهدف تدمير ليبيا واستنزاف خيراتها واستباحة دماء شعبها".

واستنكر الحزب بشدة "نقل الجنود من المرتزقة وسفاكين الدماء الذين استباحوا دماء أهالي سورية الشقيقة إلى الأراضي الليبية الشقيقة، والمساس بمصالح الدول المجاورة وبشعوبها، بغرض بسط النفود العثماني الإنكشاري من جديد في المنطقة بحجة محاربة الإرهاب وتوفير الحماية".

ووجه الحزب، النصيحة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بالعدول عن هذا المشروع البائد والتفكير فيما يخدم مصالح شعبه والشعوب المسلمة الباقية، وألا يكون السبب في شرخ تلك العلاقة التي تربط شعوب الدول المسلمة بالشعب التركي المسلم، وألا تنساق القيادة التركية في توريط الشعب التركي الشقيق في انزلاقات وحروب لا يوجد فيها رابح أو خاسر، ويعتبر فيها الكل خاسرا.

ودعا الحزب الشعب الليبي الشقيق إلى أن يلتف حول مشروع وطني جامع للم الشمل، ونبذ الفتنة بين الإخوة والرجوع إلى طاولة الحوار والتنازل عن الأنانية البغضاء والالتفاف حول مصالحه وحماية أراضيه والدفاع عنها والوقوف في صف واحد موحد متماسك بدون تفرقة.