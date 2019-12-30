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الجيش الليبي يستهدف "المرتزقة" لأول مرة في مصراتة

02:24 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
الجيش الليبي يستهدف "المرتزقة" لأول مرة في مصراتة

الجيش الليبي

طرابلس - (أ ش أ)

أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي اليوم /الاثنين/ بأن الجيش استهدف لأول مرة عناصر جديدة انضمت لميليشيات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق التي وصفها بـ "المرتزقة" في ضربة مباشرة .. حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

وتتبع مليشيات مصراتة حكومة الوفاق في طرابلس فيما يتهم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هذه الحكومة بدعم الإرهابيين.

وشن الجيش الليبي هجمات على حكومة الوفاق في طرابلس منذ 4 أبريل الماضي؛ بهدف إسقاط الحكومة المتورطة في دعم وإيواء العناصر الإرهابية.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الليبي مصراتة ميليشيات مصراتة حكومة الوفاق أحداث ليبيا

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