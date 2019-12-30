إدانة بريطانية اتهمت "كذبا" 12 إسرائيليا باغتصابها في قبرص

وكالات:

دانت محكمة قبرصية، الإثنين، فتاة بريطانية بتهمة الاحتيال والبلاغ الكاذب، وذلك في واقعة اتهامها لـ12 إسرائيليا بالاغتصاب في يوليو الماضي.

وبحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، من المنتظر إصدار الحكم النهائي ضد الفتاة البريطانية (19 عاما) في السابع من يناير المقبل، وذلك بعد إدانة المحكمة لها بشكل مبدأي بسبب أقوالها الكاذبة والمراوغة، على حد وصف المحكمة.

اعتقلت السلطات القبرصية في يوليو الماضي 12 سائحا إسرائيليا بعد مزاعم الفتاة بأنهم اغتصبوها في غرفة فندق إقامتها، بمديمة "أيا نابا" بقبرص.

وكانت الخارجية الإسرائيلية تدخلت بقوة مع القبض على مواطنيها، وقالت في بيان إن "القنصل الاسرائيلي في نيقوسيا، يوسي وورمبراند يتابع التطورات وعلى اتصال مع الموقوفين. وقد تم إبلاغ عائلاتهم".