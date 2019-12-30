المرصد السوري: تركيا تدرب 1600 مقاتل في عفرين قبل نقلهم إلى ليبيا

دمشق - (أ ش أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية في مدينة عفرين، إلى ما لا يقل عن 1600 عنصر، وذلك تمهيدا لتدريبهم لنقلهم إلى الأراضي الليبية.

وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم /الاثنين/ ـ أن الدفعة الجديدة من المسلحين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية تكونت من مقاتلي فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري قد نشر أمس /الأحد/ أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.

وأوضح المرصد أن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، وكلما طالت المدة زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل.. مضيفا أن بعض المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم عناصر سابقة من فصيل "حركة حزم"، ممن انضموا إلى فصائل سيلمان شاه والسلطان مراد وفصائل أخرى متواجدة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية في سوريا.