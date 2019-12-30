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الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في الحديدة غرب اليمن

12:34 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في الحديدة غرب اليمن

ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في الحديدة

عدن - (أ ش أ)

قصفت مليشيا الحوثي الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية وفتحت نيران أسلحتها صوب مواقع القوات المشتركة بمدينة (حيس) جنوب مدينة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الإثنين/ عن مصادر طبية أن منزلا يقع في حارة بني رزة، تعرض لقصف بالقذائف، ما أسفر عن إصابة أحد ساكنيه بجروح متفاوتة، موضحين أن المنزل تعرض لدمار كبير، في حين جرى نقل المصاب إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج، وسط حالة من الخوف والرعب والهلع سادت سكان المدينة.

فيما أفاد شهود عيان، بأن مليشيات الحوثي المتمركزة في الناحية الشمالية لحيس قصفت بمختلف أنواع القذائف أحياء مكتظة بالسكان.

وتستهدف مليشيا الحوثي، بشكل يومي، الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية والصاروخية وبمختلف أنواع الأسلحة، وتخلق حالة من الخوف والذعر بصفوف المدنيين، وذلك ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

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الحوثيين عدن الأحياء السكنية مدينة الحديدة

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