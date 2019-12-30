اغتصاب بالتناوب لثلاثة أيام.. قصة قضية هزت فيتنام وانتهت بالإعدام

هانوي - (د ب أ)

أصدرت محكمة في شمال غرب فيتنام حكما بإعدام ستة رجال، بسبب اغتصابهم وقتلهم الطالبة "كاو مي ديون" البالغة من العمر 22 عاما، في قضية تسببت في صدمة في البلاد في وقت سابق من العام الجاري، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام حكومية اليوم الاثنين.

وكان زعيم العصابة "في فان توان" أخبر أفراد عصابته في الثاني من فبراير الماضي، بأن والدة الطالبة تدين له بنحو 13 ألف دولار، لقيامها بشراء نحو 700 جرام من الهيروين في مايو من عام 2017. وقال إنه يريد منهم أن يساعدوه في خطف ابنتها وابتزازها. وقال توان إنه سيمنحهم في المقابل مالا ومخدرات، بحسب ما ذكرته صحيفة "تين فونج" الإلكترونية.

وذهب أحد أفراد العصابة إلى سوق "مونج تانه" في مدينة "دين بين فو"، حيث كانت "ديون" تساعد أمها في بيع الدجاج، بحسب صحيفة "في إن إكسبريس" الإلكترونية، وطلب منها توصيل 13 دجاجة إلى عنوان محدد في المدينة.

وعندما وصلت، قامت العصابة بخطفها وأخذت منها الدجاج ودراجتها وأبقتها في منزل أحد أفراد العصابة. ثم اتصل توان بأم الطالبة وطلب منها أن تدفع له مقابل، ولكن الأم رفضت.

وقام خمسة رجال باغتصاب الضحية بالتناوب لمدة ثلاثة أيام، ثم قرروا خنقها حتى الموت في السابع من شباط/فبراير.

وتم الحكم على توان والرجال الخمسة بالإعدام أمس الأحد.

كما تم الحكم على رجلين وامرأة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام وعشرة أعوام لكل منهم بسبب تورطهم في القضية.

كما حُكم على والدة ديون بالسجن لمدة 20 عاما في نوفمبر من عام 2018، لتورطها مع عصابة المخدرات. وأدانت المحكمة الأم /44 عاما/ بتخزين ونقل وشراء المخدرات بطريقة غير مشروعة.