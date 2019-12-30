إيران تعتبر الغارات الأمريكية ضد "حزب الله" العراقي "إرهاب"

وكالات:

اعتبرت إيران أن الهجمات الأمريكية التي شنتها واشنطن أمس الأحد بالعراق بمثابة "أعمال إرهابية"، وذلك بعد الغارات الأمريكية على مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقية.

ودعت الخارجية الإيرانية إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته، مطالبة بوقف التدخل في شئونه الداخلية.

وأضافت الخارجية أن "العدوان الأمريكي على الأراضي العراقية والهجوم على مواقع قوات الحشد الشعبي دليل بارز على الإرهاب".

كان مسؤولين أمريكيين أكدوا أن واشنطن شنت غارات جوية في العراق وسوريا ضد كتائب حزب الله المسلحة ردا على مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.

وأبلغ كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بالهجمات، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لن نتغاضى عن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتصرفات تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر".

وظهر بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة لفترة وجيزة في إحدى قاعات النادي للتعليق على الهجمات الجوية.

ووصف إسبر الهجمات بأنها ”ناجحة“ ولكنه قال إنه تم إبلاغ ترامب بأنه قد يكون هناك مبرر للقيام برد عسكري آخر.