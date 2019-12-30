روسيا تطور أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سو ـ57"
موسكو- (أ ش أ):
أعلنت روسيا اليوم الاثنين، أن العمل يجري بشكل مكثف لتطوير أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سو-57".
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن الرئيس التنفيذي للمجمع الروسي لصناعة الطائرات يوري سليوسار، قوله إن "سو-57" ستتمكن من استخدام عدد كبير من الأسلحة الجديدة والتي تم تطوير بعضها بالفعل وبعضها لا يزال قيد التطوير.
وأوضح سليوسار أن نتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن تحطم المقاتلة "سو-57" مؤخرًا أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، ستستخدم في تحسين أداء المقاتلة.
يذكر أن مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس تحطمت في 24 من الشهر الجاري أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، وتعتبر "سو-57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مخصصة لتدمير جميع الأهداف الجوية والبرية.
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