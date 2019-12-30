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روسيا تطور أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سو ـ57"

08:59 ص الإثنين 30 ديسمبر 2019
روسيا تطور أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سو ـ57"

مقاتلات سو ـ57

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت روسيا اليوم الاثنين، أن العمل يجري بشكل مكثف لتطوير أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سو-57".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن الرئيس التنفيذي للمجمع الروسي لصناعة الطائرات يوري سليوسار، قوله إن "سو-57" ستتمكن من استخدام عدد كبير من الأسلحة الجديدة والتي تم تطوير بعضها بالفعل وبعضها لا يزال قيد التطوير.

وأوضح سليوسار أن نتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن تحطم المقاتلة "سو-57" مؤخرًا أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، ستستخدم في تحسين أداء المقاتلة.

يذكر أن مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس تحطمت في 24 من الشهر الجاري أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، وتعتبر "سو-57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مخصصة لتدمير جميع الأهداف الجوية والبرية.

هذا المحتوى من

Asha
مقاتلات سو ـ57 روسيا صناعة الطائرات
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