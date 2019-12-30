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زعيم المعارضة التركية: نرفض إرسال جنودنا للموت بصحراء ليبيا

08:14 ص الإثنين 30 ديسمبر 2019
زعيم المعارضة التركية: نرفض إرسال جنودنا للموت بصحراء ليبيا

كمال قليجدار أوغلو

أنقرة- (أ ش أ):

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، إنه يرفض إرسال قوات تركية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن نواب حزبه سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

وأضاف أوغلو، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن هذه السياسات الخارجية ستجلب لتركيا الضرر وليس النفع، وفق ما ذكر موقع صحيفة "زمان التركية".

وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري، السياسات الخارجية التركية لأردوغان القائمة على إرضاء الإخوان، مستهجنًا تجميد دور وزارة الخارجية، في إدارة شؤون السياسات الخارجية للبلاد، واستبدالها ببعض الأشخاص من جماعة الإخوان.

وشدد زعيم المعارضة على أن تركيا ملزمة بأن تكون قوية في المنطقة، ولكن عليها أن تعقد لقاءات بين الطرفين، وأن تكون الطرف الذي يحقق السلام.

وقال قليجدار أوغلو: "لا نريد أن تسيل دماء جنودنا على الصحاري العربية، ما هو الدافع وراء إرسال جنودنا لكي يسقطوا شهداء في صحاري العرب؟".

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كمال قليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري المعارضة التركية ليبيا

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