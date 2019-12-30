بومبيو: إجراءات "حاسمة" ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق

واشنطن- (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة شنت الأحد غارات جوية على 5 قواعد تستخدمها ميليشيا تدعمها إيران في العراق وسوريا، بعد هجمات متكررة ضد قوات التحالف.

وقال بومبيو في تصريحات موجزة من منتجع مار-إيه-لاجو المملوك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ما فعلناه كان القيام برد حاسم يجعل ما قاله الرئيس ترامب منذ شهور كثيرة واضحًا، وهو أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما تقوم به إيران من إجراءات تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر"، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وقال بومبيو: "لم يكن هذا أول هجوم على منشأة عراقية بعينها أو غيرها يعرض حياة أمريكيين للخطر".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن طائرات من طراز إف -15 قصفت 5 أهداف، ثلاثة في غرب العراق واثنان في شرق سوريا، مشيرًا إلى أنها كانت إما منشآت قيادة وسيطرة أو مخازن أسلحة، مضيفًا: "الضربات كانت ناجحة، وعاد الطيارون والطائرات إلى القاعدة بأمان".

ولم يستبعد إسبر القيام بتحركات إضافية في المنطقة، وقال "سنتخذ تدابير إضافية عند الضرورة لضمان أن تحركنا من أجل الدفاع عن النفس وردع السلوك السيئ من الجماعات المسلحة".​