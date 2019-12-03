الإعلام الامني العراقي: القبض على نائب البغدادي

القاهرة - (مصراوي)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، إلقاء القبض على إرهابي ملقب بـ"أبو خلدون" داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة واحد آذار.

وأكدت الخلية، أن الإرهابي كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد،وشغل منصب نائب زعيم تنظيم داعش للإرهابي المقتول أبو بكر البغدادي، كان سابقاً يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين.