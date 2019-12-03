مظاهرة أمام منزل سمير الخطيب رفضًا لترشحة لرئاسة الحكومة اللبنانية

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية، تظاهر العشرات أمام منزل المهند سمير الخطيب، رفضًا لترشيحة لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.

وبرز اسم الخطيب، خلال الفترة الماضية كمرشح محتمل وبقوة لرئاسة الحكومة اللبنانية، وعقد اجتماعًا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي أعلن دعمه له لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، مظاهرات عارمة في كافة أنحاء البلاد، احتجاجًا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء إصلاح اقتصادي عاجل.