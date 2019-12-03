الري السودانية: اجتماع ثلاثي في واشنطن لمناقشة ملء وتشغيل سد النهضة الأسبوع المقبل

القاهرة - (مصراوي)

أعلنت وزارة الري السودانية، الثلاثاء، عن اجتماع ثلاثي يضم وزراء الخارجية والمياه في دول مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، لمواصلة الحوار بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

واختتم بالقاهرة، الاثنين، الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه واللجان الفنية بالدول الثلاث في حضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وبحسب بيان وزارة الري السودانية فإن وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على مواصلة النقاشات الفنية في اجتماع الخرطوم المزمع عقده في ٢١ و٢٢ ديسمبر الجاري، والذي يسبقه اجتماع آخر الأسبوع المقبل، في واشنطن لوزراء مياه وخارجية الدول الثلاث.

وأشار البيان السوداني إلى أن اجتماع القاهرة ناقش عددا من التفاصيل الفنية المعقدة، متضمنة التعامل في حالة السنوات متوسطة الإيراد والسنوات شحيحة الإيراد (الجافة) التي تشبه سنوات الجفاف الذي ضرب المنطقة في أواسط ثمانينيات القرن الماضي.

كما تطرقت الدول الثلاث للاحتياطيات اللازمة من كل بلد للتعامل مع تعاقب السنوات الجافة قليلة الإيراد، بينما تقاربت وجهات النظر بينها بشأن ملء سد النهضة خلال السنوات المطيرة أو متوسطة الإيراد.

ولفت البيان إلى أن الوفد السوداني قدم مقترحات بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يمكن البناء عليها بمزيد من التفاصيل في اجتماع الخرطوم المقبل.

وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء الخاص بسد النهضة، الذي تقدر تكلفته بـ4 مليارات دولار، حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد، فيما تخشى مصر والسودان أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل الذي يؤمّن نحو 90% من الإمدادات المائية.