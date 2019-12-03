روسيا تعلق على اتفاق السراج مع تركيا: يجب تجنب أي خطوة تزيد التوتر

القاهرة – مصراوي:

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنه يجب تجنب أي خطوة من شأنها زيادة التوتر في ليبيا والبحر المتوسط، تعليقًا على مذكرتي التفاهم حول الأمن والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

شدد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء على أن الاتفاقين اللذين وقعهما فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة، مع تركيا إنما من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين ومن ثم تعطيل العملية السياسية وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الشعب هناك على الخروج من الأزمة الحالية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري مع المبعوث الأممي لليبيا الدكتور غسان سلامة، حيث أكد خلاله على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته والحرص على نجاحها.

وتناول الجانبان، خلال الاتصال، التطورات الخاصة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة نحو إنجاح "عملية برلين" لتأمين الحل السياسي لاستعادة الاستقرار على الساحة الليبية.. واتفقا على تكثيف التواصل فيما بينهما وصولاً إلى إنهاء الأزمة الليبية تحقيقاً لمصالح الشعب الليبي.