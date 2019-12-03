بخمسة صواريخ.. استهداف قاعدة جوية تضم قوات أمريكية في العراق

القاهرة – مصراوي:

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الثلاثاء، سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وأضافت المؤسسة الحكومية الإعلامية أن الصواريخ التي استهدفت ثاني أكبر القواعد الجوية العراقية جاءت دون خسائر تذكر.

وتضم القاعدة عدد من القوات الأمريكية، وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زار القاعدة الشهر الماضي في زيارة غير معلنة.

كما زار الرئيس الأمريكي نفسه القاعدة في ديسمبر من العام الماضي.