جبران باسيل: لا نتمسك بالمناصب بل بمحاربة الفساد

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تسيير الأعمال، جبران باسيل، إنه على استعداد لتبادل وجوده في الحكومة من أجل نجاح البلاد، مضيفًا إنه لا يتمسك بالمناصب.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، "اللبنانيون يطالبوننا بإنقاذ البلد وإذا خيرنا بين وجودنا في الحكومة ونجاحها فنحن نختار النجاح ومستعدون ان نبادل وجودنا في الحكومة بأي عامل نجاح لها وذلك ليس هربا من المسؤولية بل لتحملها الى حد التضحية بالذات سياسيا ولسنا متمسكين بالكراسي بل بمحاربة الفساد".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون صرح لقناة المنار إن الأيام المقبلة ستحمل "تطورات إيجابية".

واستقال رئيس الحكومة سعد الحريري في نهاية أكتوبر الماضي، ليبدأ لبنان حالة من الجمود السياسي وسط المظاهرات الكبيرة المطالبة بإصلاحات سياسية والقضاء على الفساد، والتي وجهت انتقادات حادة لأفراد الحكومة وبينهم الوزير باسيل.