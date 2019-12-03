واشنطن تطالب بحماية المتظاهرين ووقف التدخلات الخارجية في العراق

القاهرة – مصراوي:

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إنه على السلطات العراقية مسؤولية حماية المتظاهرين السلميين في شتى أنحاء البلاد.

وأضاف ففي كلمة لها بمجلس الأمن، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه يجب وقف التدخلات الخارجية في شؤون العراق.

فيما قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إن الاحتجاجات العراقية يقودها طبقة الشباب في البلاد، الذين يسعون لتغيير واقعهم المؤلم.

وطالبت، بمحاسبة المتورطين في اختطاف النشطاء وقتل المتظاهرين السلميين في العراق.

ودعت الساسة في العراق لتقديم حلول حقيقية وعاجلة للأزمة الراهنة، مشيرة إلى أن جهود مكافحة الفساد ضرورة ملحة في العراق في الوقت الحالي.

وذكرت تصريحات السيستاني التي قال فيها إن الساسة في العراق غير جادين في الإصلاح، محذرة من حدوث كارثة حال استمرار الوضع على ما هو عليه.