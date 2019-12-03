الجزائر: الانتخابات الرئاسية سوف تُقام في موعدها

الجزائر- (د ب أ):

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري اليوم الثلاثاء إجراء الانتخابات الرّئاسية في موعدها المحدّد، مشيرا "الاستحقاق الرئاسي يمثل استكمالا لا رجعة فيه لمشوار الفاتح نوفمبر "1954.

وقال صالح ، في كلمة ألقاها اليوم بالناحية العسكرية الثانية في وهران، 500 غرب العاصمة، إن "الهبة الشعبية القوية تبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر الى بر الأمان".

وتظاهر آلاف الطلبة والجزائريين اليوم رفضا لإجراء انتخابات 12 ديسمبر الجاري، في ظل الوضع السياسي الرّاهن، رافعين الشّعارات المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك .

كما طالب المتظاهرون برحيل جميع بقايا رموز النّظام "البوتفليقي"، معتبرين إجراء الرّئاسيات في المرحلة الرّاهنة بهذه الظروف "تعد صريح على الإرادة الشّعبية".

ودعا المتظاهرون إلى عدم تدخّل قيادة الأركان في السياسة مردّدين "دولة مدنية وليست عسكرية".