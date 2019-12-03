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لجنة أطباء السودان: 15 قتيلًا في حريق مصنع للسيراميك بالخرطوم

02:44 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
لجنة أطباء السودان: 15 قتيلًا في حريق مصنع للسيراميك بالخرطوم

حريق مصنع للسيراميك بالخرطوم

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الثلاثاء، مصرع 15 شخصًا وإصابة آخرين جراء حريق ضخم اندلع بأحد مصانع السيراميك، في المنطقة الصناعية بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأفادت اللجنة، وهي هيئة غير رسمية في السودان، بأنه تم تحويل 15 جثمانًا من موقع الحادث إلى المشرحة.

ودعت اللجنة، في بيان لها، الأطباء وبقية الكوادر الصحية إلى الإسراع بتغطية مستشفى بحري وبقية المستشفيات المجاورة، خاصة المستشفي الدولي ومستشفي حاج الصافي.

كانت صحيفة "اليوم التالي" السودانية ذكرت أن الحريق نجم عن انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، مُشيرة إلى وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع ووفاة وإصابة عدد من العمال.

حريق الخرطوم لجنة أطباء السودان

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