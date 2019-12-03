ناشطة المناخ جريتا تونبرج تصل لشبونة بحرًا عبر المحيط الأطلسي

مدريد- (د ب أ):

وصلت اليوم الثلاثاء إلى لشبونة، الناشطة السويدية المراهقة المعنية بقضايا المناخ جريتا تونبرج، التي ترفض السفر جوا تجنبا لتلويث البيئة، وذلك بعد الإبحار عبر المحيط الأطلسي.

وقالت تونبرج لصحيفة "داجينز نيهيتر" السويدية قبل وصولها بقليل: "إنه شعور غير واقعي. بالطبع أشعر بسعادة بالغة للوصول إلى اليابسة مرة أخرى".

ومن المقرر أن تواصل تونبرج رحلتها إلى مدريد، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP25"، الذي بدأ فعالياته أمس الاثنين. ومن المقرر أن تستمر القمة حتى 13 من ديسمبر الجاري.

وقد سافرت الناشطة البالغة من العمر 16 عاما إلى الولايات المتحدة لحضور قمة المناخ الرئيسية "COP25" في شيلي، إلى جانب فعاليات أخرى، ولكن تم نقل المؤتمر إلى مدريد بسبب الاضطرابات التي تشهدها تلك الدولة.

وكانت تونبرج نظمت أول "إضراب مدرسي" لها في عام 2018، أمام مبنى البرلمان السويدي، لتُلهم بذلك بتأسيس حركة بقيادة الشباب، نظمت اضرابات للاهتمام بقضايا المناخ في أنحاء العالم.