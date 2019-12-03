صحيفة عراقية: المعركة من أجل الإصلاح السياسي يجب أن تستمر

بغداد - (د ب أ):

أكدت صحيفة "الصباح" العراقية اليوم الثلاثاء أن المعركة من أجل الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد يجب أن تستمر سواء بالمظاهرات الاحتجاجية أو بدونها.

وفي مقال بعنوان "معركة الإصلاح"، قالت الصحيفة :"بالتظاهرات أو بدونها، فان المعركة ضد الفساد، والمعركة من أجل الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية يجب أن تستمر، فأسباب هذه المعركة لا تزال قائمة".

وأضافت :"من يتصور أن السقف الأعلى لهذه المعركة هو تغيير شخص رئيس مجلس الوزراء فهو واهم جدا، وليس بالضرورة أن تكون هذه المعركة بالتظاهرات، فهناك الكثير من الطرق السلمية والدستورية لتحقيق أهداف هذه المعركة الوطنية، ويجب طرق كل هذه الطرق والأساليب".

وأوضحت أن "العراق بحاجة إلى إصلاح سياسي ودستوري وإداري واقتصادي وتربوي شامل ليكون بإمكانه السير في طريق التقدم والتنمية والعيش الكريم".

وتشهد البلاد حراكا خلف الكواليس لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أمس الأول الأحد تحت ضغط المظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بإصلاح النظام السياسي ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.