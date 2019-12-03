سفير هولندا بالكويت: سنشارك في تأمين الملاحة بالخليج ابتداء من يناير

الكويت - (أ ش أ):

كشف السفير الهولندي لدى الكويت فرانس بوتايت، عن قرار الحكومة الهولندية، بالمساهمة عسكريًا في المهمة التي اقترحتها فرنسا، وتقودها دول أوروبية في مضيق (هرمز)؛ من أجل تعزيز أمن الملاحة بالخليج العربي.

وأوضح بوتايت - في تصريح صحفي - أن المشاركة الهولندية في تعزيز أمن الملاحة بالخليج، ستمتد خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2020؛ من خلال فرقاطة (دي رويتر)، وعلى متنها طائرة مروحية، بالإضافة إلى ندب عدد من الضباط العسكريين للعمل في مقر المهمة الأوروبية.

وأضاف أن التوتر - الذي شهدته منطقة الخليج في الأشهر الأخيرة، وما صاحبه من حوادث - أدى الى تعطيل حركة الشحن وعدم الاستقرار، مما كان له عواقب مباشرة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك على شركات الشحن الهولندية، مما يخلق أثرا سلبيًا وفوريًا على المصالح الاقتصادية والأمنية الهولندية، مشددًا على أن حماية حرية وأمن المرور لحركة النقل البحري بشكل عام في هذا الجزء من العالم، هو في صالح هولندا، ولهذا قررت الحكومة الهولندية المساهمة في هذه المهمة.

ولفت إلى أن المهمة تهدف لمنع المزيد من الحوادث في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن هذه المهمة يصاحبها مسار دبلوماسي يركز على تهدئة التوتر، من خلال حوار إقليمي شامل حول الأمن البحري.