البحرين تعلن تأييدها القصف الأمريكي على كتائب حزب الله في العراق

وكالات:

أعربت مملكة البحرين عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة على منشآت كتائب حزب الله في العراق وسوريا، ردًا على ما وصفته بـ"الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية".

وأكدت المملكة في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر صفتحها على تويتر، اليوم الأحد "تشيد مملكة البحرين بالدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة، فإنها تجدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء الأحد، استهداف مقر اللواء 45، التابع للحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية، في منطقتي عابة سلوم والحرش غرب الأنبار العراقية، بثلاث ضربات جوية شنتها القوات الأمريكية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، مقتل عدة أشخاص خلال القصف الجوي، أحدهم معاون آمر اللواء فضلًا عن إصابة ٣٠ مقاتلاً من منتسبي اللواء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان لها، استهداف مقرات تابعة لقوات حزب الله التابعة للحشد الشعبي في العراق وسوريا.

وأكد البنتاجون، أن القوات الأمريكية، شنت ضربات دفاعية دقيقة استهدفت 5 منشآت تابعة لحزب الله في سوريا والعراق، من شأنها إضعاف قدرة الحشد الشعبي.

وبحسب بيان البنتاجون، فإن الخمس أهداف، شملت 3 مواقع تابعة للحشد الشعبي في العراق، وموقين في سوريا، وشملت مخازن أسلحة ومواقع القيادة والتخطيط التي تستخدمها الحشد الشعبي، في تنفيذ هجماته على فوات التحالف الدولي.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الحشد الشعبي، شن هجومًا صاروخيًا على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك، وأسفر الهجوم عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من أفراد قوات الأمن العراقية.

وأكد البناتجون، أن قوات الحشد الشعبي، على صلة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتلقى الدعم والمساعدات من إيران مرارًا وتكرارًا.

وأكد احترام واشنطن، لشركاؤها في التحالف الدولي، واحترامها لسيادة العراق على أراضيه، ودعم العراق في كل المواقف، لافتة إلى أن هذا لن يمنع واشنكن من ردع أي قوات تهددها أو ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس.

وطالب البيان، إيران والقواتها الموالية لها، وقف هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، واحترام سيادة العراق، لمنع أي أعمال دفاعية إضافية من جانب القوات الأمريكية.