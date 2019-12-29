الظلام يخيم على مصفاة الناصرية النفطية بعد إطفاء وحداتها بسبب المتظاهرين

ذي قار (العراق) - (د ب أ):

أفاد شهود عيان مساء اليوم الأحد أن الظلام خيم على مجمع مصفاة الناصرية لتكرير النفط الخام وتم ايقاف جميع وحدات الانتاج بعد ايقاف عمليات الانتاج وإطفاء الطاقة الكهربائية عنه لأول مرة منذ إنشائه على خلفية محاصرة المتظاهرين لمجمع المصفاة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار 375كم جنوبي بغداد.

وأوضح الشهود "تم مساء اليوم إيقاف الانتاج وإطفاء الطاقة الكهربائية بشكل تام لمصفاة الناصرية النفطي نتيجة تهديد المعتصمين وعدم السماح لمجموعات البدلاء من المنتسبين بالدخول والانتظام بالدوانم وحرصاً من إدارة المصفى على حماية المنشآت".

وكانت إدارة مصفاة الناصرية قد هددت في وقت سابق اليوم بإطفاء منشآت المصفاة بسبب استمرار الاعتصامات الشعبية لليوم الثاني على التولي داخل مجمع المصفاة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار 370 كم جنوبي بغداد.

وذكر بيان لإدارة المصفاة "بسبب الظروف التي تُحيط مصفاة ذي قار وبقاء مجمعة من الموظفين بداخلها لمدة تزيد عن 24 ساعة وعدم تمكنهم من الخروج أو دخول بدلائهم، مما يُعرقل سير العملية الانتاجية ودخولها مرحلة الطوارئ، فق يضطر القائمون على المصفاة إلى إجراء اطفاء احترازي وإطفاء منشآتها لغرض الحفاظ على المصلحة العامة وحماية أرواح المنتسبين والمعتصمين خارج السور الأمني بالقرب من الأنابيب المغذية والناقلة من وإلى داخل المصفاة".

وأوضح البيان أن إيقاف عمل المصفاة سيؤدي إلى "حدوث أزمة وقود خانقة في جميع محطات محافظة ذي قار خلال فترة وجيزة من قطع التجهيز وقطع خليط الوقود المغذي لمحطة كهرباء الناصرية الحرارية مما يُسبب إطفائها وهبوط الشبكة الوطنية المفاجئ لما دون الصفر وحدوث أزمة طاقة خانقة".

وتابع البيان "كما سيؤدي الإطفاء إلى قطع تجهيز مادة الاسفلت للمعامل الحكومية والاهلية ومديريات البلديات والطرق والجسور في محافظة ذي قار وباقي المحافظات المستفيدة من المصفا ة وقطع وقود معامل الطابوق وقطع وقود معامل الجص وقطع تجهيز النفط الابيض المستخدم في المخابز والافران والبيوت".

ودعت الإدارة "كل الاصوات الخيرة لاعادة انتظام عمل هذا المشروع والتاكيد أنه لا توجد أي درجات وظيفية مخفية أو صلاحيات تمكن ادارة المصفاة من تشغيل أحد أو التعاقد مع أحد".