عبدالمهدي يبلغ وزير الدفاع الأمريكي رفضه لقصف مواقع الحشد الشعبي

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسيمة "واع" أن رئيس وزراء تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، أبلغ وزير الدفاع الأميركي برفضه الشديد قصف مواقع الحشد الشعبي.

وأفادت وسائل إعلام عراقية محلية، بأن عبدالمهدي، وجه بعقد اجتماع طارىء للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وعلى الجانب الآخر، أخلت السفارة الأمريكية في بغداد، مقرها بعد استهداف القوات الأمريكية، لكتائب حزب الله، الموالية للحشد الشعبي، اليوم الأحد، بطائرة مسيرة.

وذكرت "سكاي نيوز" عربية، في نبأ لها، إطلاق صواريخ كاتيوشا، على معسكر التاجي، شمال بغداد، الذي يستضيف قوات أميركية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، استهداف 5 مقرات تابعة لكتائب حزب الله، الموالي للحشد الشعبي، على الحدود السورية العراقية، وأسفر الهجوم عن مقتل 10 أشخاص من القوات المتواجدة في اللواء 45 الذي قصفته طائرة أمريكية مسيرة، حسبما أعلن الحشد الشعبي العراقي.