أوكرانيا تعلن نجاح عملية تبادل الأسرى مع روسيا

أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، عن إتمام أول عملية لتبادل الأسرى منذ عامين بين أوكرانيا وروسيا عند معبر "مايورسكوي" في منطقة دونيتسك.

وقال بيان الرئاسة الأوكرانية "تم الانتهاء من عملية تبادل الأسرى وعودة 76 من مواطنينا بأمان في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

وذكرت مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني ليودميلا دينيسوفا، أنه كان من المقرر إطلاق سراح 80 من الأسرى الأوكرانيين، ولكنها لم تستبعد أن يجري تغيير على الأعداد.

وتم التوصل في 23 ديسمبر الجاري إلى اتفاقية بشأن تبادل الأسرى، خلال اجتماع لمجموعة الاتصال الثلاثية الدولية، بحلول نهاية العام على النحو المنصوص عليه في نتائج قمة "رباعية نورماندي" التي انعقدت في باريس قبلها بأسبوعين.

وشملت عملية تبادل الأسرى خمسة من ضباط الشرطة الأوكرانيين السابقين التابعين لوحدات "بيركوت لمكافحة الشغب الأوكرانية" والذين اتهموا بإساءة استخدام السلطة، والاستخدام غير المشروع للأسلحة، والقتل العمد والتسبب في إلحاق أضرار جسدية للمتظاهرين.

من جانبها، قالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رحبا بإطلاق سراح وتبادل المعتقلين.

وأضافت فيتز - في بيان اليوم الأحد -أن ميركل وماكرون أعربا عن شكرهما للقائمين على ذلك تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا و فريق الاتصال الثلاثي للجهود التي أدت إلى هذا التبادل، مثمنان جهود المنظمات الدولية بما في ذلك لجنة الصليب الأحمر الدولية لجهودها في العمل على وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتجزين.

واعتبرا أن هذه الخطوة لفتة طيبة وإنسانية تزامنا مع احتفالات العام الجديد وعيد الميلاد الأرثوذكسي.