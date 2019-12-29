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بعد القصف الأمريكي.. إطلاق صواريخ على معسكر عراقي يستضيف قوات أمريكية

09:37 م الأحد 29 ديسمبر 2019
بعد القصف الأمريكي.. إطلاق صواريخ على معسكر عراقي يستضيف قوات أمريكية

صواريخ - ارشيفية

وكالات

أخلت السفارة الأمريكية في بغداد، مقرها بعد استهداف القوات الأمريكية، لكتائب حزب الله، الموالية للحشد الشعبي، اليوم الأحد، بطائرة مسيرة.

وذكرت "سكاي نيوز" عربية، في نبأ لها، إطلاق صواريخ كاتيوشا، على معسكر التاجي، شمال بغداد، الذي يستضيف قوات أميركية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، استهداف 5 مقرات تابعة لكتائب حزب الله، الموالي للحشد الشعبي، على الحدود السورية العراقية، وأسفر الهجوم عن مقتل 10 أشخاص من القوات المتواجدة في اللواء 45 الذي قصفته طائرة أمريكية مسيرة، حسبما أعلن الحشد الشعبي العراقي.

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