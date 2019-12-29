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عبدالمهدي: القوات العراقية نجحت في التصدي للإرهاب

09:15 م الأحد 29 ديسمبر 2019
عبدالمهدي: القوات العراقية نجحت في التصدي للإرهاب

عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي

العراق - (أ ش أ)

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أن القوات العراقية نجحت في التصدي للإرهاب و"داعش"، مشيرًا إلى تدريب آلاف العسكريين العراقيين المنخرطين في قوات حفظ القانون.

وذكر مكتب عبد المهدي -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن رئيس الوزراء استقبل القائد العام لقوات
الشرطة العسكرية الإيطالية الجنرال جيوفاني نيستري، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والأمني.

ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده "أهمية تدريب وتأهيل قوات حفظ النظام للقيام بواجباتها في حماية الأمن والمواطنين وضمان أدائها لواجباتها بشكل مهني".

وأضاف أنه "في ظل النظام الديمقراطي الذي يقر حق التظاهر السلمي قمنا بتشكيل قوة حفظ القانون لحماية المتظاهرين وحفظ أمن ومصالح المواطنين ولتجنب حدوث الأخطاء، وبالفعل تم تدريب آلاف العسكريين العراقيين المنخرطين في قوات حفظ القانون وتم الاتفاق أن تنظم دورات لتدريب مدربين عراقيين بكفاءة عالية لاستكمال مهمات تدريب قوات حفظ القانون.

من جانبه، أعرب المسؤول الإيطالي عن رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

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رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي القوات العراقية

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