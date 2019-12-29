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مقتل شخصين وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

08:59 م الأحد 29 ديسمبر 2019
مقتل شخصين وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

حادث اطلاق نار في ولاية تكساس

وكالات:

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل شخصين، وإصابة آخر في حالة حرجة، اليوم الأحد، إثر إطلاق نار على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية.
وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أنه شرطة الولاية عثرت على جثمان شخص في موقع الحادث، في كنيسة ضاحية "وايت سيتلمينت"، بمدينة "فورت ورث"، بينما لقي الآخر مصرعه أثناء نقله إلى المستشفى.
وصرح مايك درايفدال من قسم الإطفاء في "فورت وورث"، لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن الوضع "استقر" ولا يوجد تهديد نشط في الميدان.

اطلاق نار ولاية تكساس الشرطة الأمريكية
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