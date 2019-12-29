أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

جازبروم الروسية:اجتماع للمديرين التنفيذيين في فيينا لإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا

08:50 م الأحد 29 ديسمبر 2019
جازبروم الروسية:اجتماع للمديرين التنفيذيين في فيينا لإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا

حقل للغاز

موسكو - (د ب أ):

يجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة جازبروم في يناير المقبل مع ممثلين رفيعي المستوى عن شركات الطاقة الأوكرانية والوزارات المعنية بالطاقة في فيينا، للتوصل إلى الاتفاقات النهائية اللازمة لمواصلة نقل الغاز إلى أوروبا، وفقًا لشركة الغاز الروسية العملاقة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ويعمل المسؤولون منذ أربعة أيام متتالية لوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الاتفاقات في ظل وجود موعد نهائي حددوه لأنفسهم بموجب بروتوكول الغاز الإطاري الذي تم التوصل إليه منذ حوالي 10 أيام. من المقرر أن ينتهي سريان اتفاقية نقل الغاز الحالية التي تبلغ مدتها 10 سنوات بين روسيا وأوكرانيا في الأول من يناير.

وتوسط الاتحاد الأوروبي في المحادثات الأولية بين روسيا وأوكرانيا لأن عقد النقل الخاص بالتكتل لعب دورا رئيسيا في أمن الطاقة في الاتحاد. وتعتبر روسيا أهم مورّد للطاقة لدول الاتحاد الأوروبي وغالبا ما تكون المورد الأقل تكلفة، حيث وفرت شركة جازبروم حوالي 37% من الغاز الطبيعي في المنطقة العام الماضي.

ورغم النزاعات القانونية والتوترات السياسية بين موسكو وكييف استمر تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، التي تمثل طريق العبور الرئيسي لجازبروم.

الغاز الطبيعي موسكو شركة جازبروم شركات الطاقة فيينا

الخبر التالى:

مقتل شخصين وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:النائب العام يأمر بحبس المتسبب في موت 23 شخصًا في حادث تصادم بورسعيد