جازبروم الروسية:اجتماع للمديرين التنفيذيين في فيينا لإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا

موسكو - (د ب أ):

يجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة جازبروم في يناير المقبل مع ممثلين رفيعي المستوى عن شركات الطاقة الأوكرانية والوزارات المعنية بالطاقة في فيينا، للتوصل إلى الاتفاقات النهائية اللازمة لمواصلة نقل الغاز إلى أوروبا، وفقًا لشركة الغاز الروسية العملاقة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ويعمل المسؤولون منذ أربعة أيام متتالية لوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الاتفاقات في ظل وجود موعد نهائي حددوه لأنفسهم بموجب بروتوكول الغاز الإطاري الذي تم التوصل إليه منذ حوالي 10 أيام. من المقرر أن ينتهي سريان اتفاقية نقل الغاز الحالية التي تبلغ مدتها 10 سنوات بين روسيا وأوكرانيا في الأول من يناير.

وتوسط الاتحاد الأوروبي في المحادثات الأولية بين روسيا وأوكرانيا لأن عقد النقل الخاص بالتكتل لعب دورا رئيسيا في أمن الطاقة في الاتحاد. وتعتبر روسيا أهم مورّد للطاقة لدول الاتحاد الأوروبي وغالبا ما تكون المورد الأقل تكلفة، حيث وفرت شركة جازبروم حوالي 37% من الغاز الطبيعي في المنطقة العام الماضي.

ورغم النزاعات القانونية والتوترات السياسية بين موسكو وكييف استمر تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، التي تمثل طريق العبور الرئيسي لجازبروم.