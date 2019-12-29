البحرين تدين محاولة تنفيذ هجوم إرهابي في الدمام بالسعودية

البحرين - (أ ش أ)

أدانت البحرين، محاولة عناصر إرهابية تنفيذ هجوم إرهابي، في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها في صف واحد إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول النيل والمساس بأمنها واستقرارها، وتضامنها التام مع ما تقوم به من جهود في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بيقظة قوات الأمن بالمملكة العربية السعودية، وقدرتها على إحباط والتصدي لهذا العمل الإرهابي الجبان، مجددة موقف المملكة الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإجراءات للقضاء على الإرهاب وردع كل من يدعمه ويموله.