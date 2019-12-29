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رئيس وزراء السودان يقبل استقالة رئيس مجمع الفقه الإسلامي

08:24 م الأحد 29 ديسمبر 2019
رئيس وزراء السودان يقبل استقالة رئيس مجمع الفقه الإسلامي

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

السودان - (أ ش أ)

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بناء على توصية وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح قرارًا، اليوم الأحد، بقبول استقالة الدكتور عبد الرحيم علي محمد من وظيفة رئيس مجمع الفقه الإسلامي.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن القرار وجه وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والشئون الدينية والأوقاف، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات التنفيذ.

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عبدالله حمدوك مجمع الفقه الإسلامي وزارة الأوقاف مجلس الوزراء السوداني

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