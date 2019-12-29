العاهل السعودي وولي العهد يعزيان السيسي في ضحايا حادث بورسعيد

وكالات:

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث السير الذي وقع بمحافظة بورسعيد.

ونقلت وزارة الخارجية السعودية، عن الملك سلمان، في بيان اليوم الأحد، قوله "علمنا بنبأ حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وكان طريق "بورسعيد - دمياط" شهد حادث تصادم سيارة نقل مقطورة مع سيارة "ميني باص" ونقلت سيارات الإسعاف 23 جثة إلى مستشفيات السلام بورسعيد والزهور المركزي، بينما جرى نقل 6 مصابين إلى مستشفيات السلام بورسعيد والتضامن والزهور.

وكشف محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، أمس السبت، عن مصير سائق سيارة النقل، التي تسببت في حادث تصادم على طريق "بورسعيد دمياط" وأسفر عن وفاة 23 شخصًا وإصابة 6 آخرين.