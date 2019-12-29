الرئيس العراقي يبحث سبل تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل الحكومة

وكالات

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، سبل تسريع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" أن "الرئيس برهم صالح عقد اجتماعًا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي وبحث معه عدة ملفات".

وأضافت أن "الجانبين بحثا ملفات عدة أبرزها الإسراع بتشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين علاوة على الأوضاع السياسية والأمنية".