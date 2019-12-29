وزير الشباب يكرم فريق مبادرة "عينيك في عنينا" بالوادي الجديد

وزير الشباب يكرم فريق مبادرة عنيك في عنينا في الوا

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

كرم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، محمد عبد الجليل مدير المشروعات بمؤسسة "صناع الخير"، تقديرًا لجهود المؤسسة في تنفيذها قافلة طبية ضمن مبادرة "عينيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى في مصر ٢٠٢٠، والكشف عن أمراض العيون للمرضى غير القادرين، والتي شملت قرى شرق بولاق بمركز الخارجة والقرى والمناطق المجاورة.

كانت أعمال القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ٧٩٠ مواطنًا، وعمل كشف نظارة لعدد ١٩٦ حالة، وصرف علاج مجاني لـ ٥٨٦ حالة، بالإضافة إلى تحويل ١٥٩ حالة لإجراء العمليات اللازمة.

قال المحافظ اللواء محمد الزملوط إن المبادرة تنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع إحدى شركات الصناعات الدوائية، والمجلس القومي للمرأة.

كان وزير الشباب والرياضة زار محافظة الوادي الجديد، لتفقد عدة مواقع، وافتتاح مشروعات بتكلفة 10 ملايين جنيه في مركز الخارجة.​