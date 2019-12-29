الرئيس الجزائري يستقبل رئيس الحكومة الأسبق بن بيتور

الجزائر - (د ب أ)

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد.

وجاء اللقاء في اطار التشاور - حسب ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية - حيث "سمح باستعراض الوضع العام للبلاد والوضع الإقتصادي..كما تضمن اللقاء أيضا أفاق العمل الجاد لتجنيد الإطارات والكفاءات الوطنية والعمل الجاد".

ويعد أحمد بن بيتور، أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي كان لها دور كبير في لقاءات المعارضة في بداية حراك 22 شباط/فبراير، للوقوف في وجه ترشح المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ويعد بن بيتور من الأسماء المقبولة شعبيا والتي يعتبرها الحراك الشعبي "نزيهة " وطالبت أصوات في أكثر من مناسبة بخروجه للواجهة كما اقترح اسمه لقيادة المرحلة الإنتقالية التي مرت بها البلاد.