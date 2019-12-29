أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

الرئيس الجزائري يستقبل رئيس الحكومة الأسبق بن بيتور

05:55 م الأحد 29 ديسمبر 2019
الرئيس الجزائري يستقبل رئيس الحكومة الأسبق بن بيتور

عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد.

وجاء اللقاء في اطار التشاور - حسب ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية - حيث "سمح باستعراض الوضع العام للبلاد والوضع الإقتصادي..كما تضمن اللقاء أيضا أفاق العمل الجاد لتجنيد الإطارات والكفاءات الوطنية والعمل الجاد".

ويعد أحمد بن بيتور، أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي كان لها دور كبير في لقاءات المعارضة في بداية حراك 22 شباط/فبراير، للوقوف في وجه ترشح المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ويعد بن بيتور من الأسماء المقبولة شعبيا والتي يعتبرها الحراك الشعبي "نزيهة " وطالبت أصوات في أكثر من مناسبة بخروجه للواجهة كما اقترح اسمه لقيادة المرحلة الإنتقالية التي مرت بها البلاد.

عبد المجيد تبون الجزائر أحمد بن بيتور عبد العزيز بوتفليقة

الخبر التالى:

بوتين وميركل يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمة الليبية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان