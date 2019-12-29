السعودية تكشف هويات وصور الإرهابيين اللذين قُتلا في عملية الدمام (صور)

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القاهرة- وكالات:

كشفت رئاسة أمن الدولة في السعودية، الأحد، هوية الإرهابيين الاثنين اللذين قُتِلا خلال عملية أمنية في الدمام الأسبوع الماضي، وقالت إنهما سعوديان أحدهما يُدعى أحمد عبدالله سعيد آل سويد، والآخر أحمد عبدالله حسين النمر، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأن القتيلين الإرهابيين كانا يستقلان سيارة، ورفضا تسليم نفسيهما، وقاما بالتحصن داخل مبنى في حي العنود بالدمام، وفق "العربية".

كانترئاسة أمن الدولة في السعودية قالت إنها حصلت على معلومات تُفيد بتخطط القتيلين الإرهابين لتفجير سيارة مُفخخة.

وأسفرت العملية الأمنية بالدمام عن ضبط 5 كيلوجرامات من مادة (آر دي إكس) RDX شديدة الانفجار في سيارة مُعدّة للتفجير، وسلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية في سيارة الإرهابيين".

وأكّدت السعودية استمرارها في ملاحقة وتعقّب ما وصفتهم بـ"التي تتلقى إملاءات من جهات خارجية".