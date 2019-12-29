"مقتل عنصرين إرهابيين".. السعودية تُعلن تفاصيل عمليتها الأمنية بالدمام

الرياض- (د ب أ):

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، الأحد، تفاصيل عملية أمنية جرت الأسبوع الماضي واستهدفت عناصر كانت تعد لتفجير سيارة مفخخة، وذلك في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، قوله إن العملية أسفرت عن مقتل عنصرين وتوقيف ثالث.

وأوضح أنه "نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات، وبفضل الله تمكنت الجهود من رصد وجود المركبة يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح الأربعاء الماضي وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، ما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما".

كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث.

وأضاف المتحدث أنه تم ضبط خمسة كيلوجرامات من مادة متفجرة من مادة "آر. دي . إكس" شديدة الانفجار داخل السيارة، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.