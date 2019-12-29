ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الحوثي في اليمن إلى 7 قتلى

صنعاء- (د ب أ):

أفاد مسؤول يمني بارتفاع حصيلة ضحايا هجوم جماعة الحوثي على عرض عسكري في مدينة الضالع، الأحد، إلى 7 قتلى بينهم 4 أطفال و21 جريحا.

وصرّح النقيب ماجد الشعيبي رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن حصيلة ضحايا الهجوم الحوثي الصاروخي وصلت إلى 7 قتلى هم أربعة أطفال و3 عسكريين، فيما وصل عدد الجرحى إلى 21.

وفي وقت سابق، صرّح الشعيبي لـ (د. ب. أ) بأن صاروخا حوثيا انفجر في ملعب ميدان الصمود فور انتهاء عرض عسكري لقوات الحزام الأمني في مدينة الضالع.

وسبق أن نفذت جماعة الحوثي سلسلة عمليات بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة على عروض عسكرية للجيش اليمني في عدة مناطق، خلفت عشرات القتلى والجرجى بينهم ضباط كبار.

وكانت قوات الحزام الأمني في الضالع أكدت عبر حسابها عبر تويتر الهجوم، وقالت إن "تفجيرا إرهابيا في ملعب الصمود بالضالع استهدف حفل تخريج دفعة عسكرية"، من دون ذكر المزيد من المعلومات.

وأعلنت قوات الحزام الأمني مساء أمس السبت إسقاط طائرة حوثية مسيرة في سماء منطقة الفاخر بمحافظة الضالع.

وتخضع أجزاء من محافظة الضالع لسيطرة قوات الحزام الأمني، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء أخرى.