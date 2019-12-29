رويترز: وفاة 50 شخصًا بسبب البرد القارس في بنجلاديش

القاهرة- وكالات:

أفادت رويترز بأن ما لا يقل عن 50 شخصًا حتفهم في بنجلاديش بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد في الوقت الحالي.

وبحسب بيانات مكتب الأرصاد الجوية في بنجلاديش، سُجّلت أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام في الصباح الباكر من اليوم الأحد، عند 4.5 درجة مئوية (40.1 درجة فهرنهايت) في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال البلاد، بحسب رويترز.

ونقلت رويترز عن عائشة أختر، وهي مسؤولة كبيرة في مديرية الصحة الحكومية، قولها إن ما لا يقل عن 17 شخصًا لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، فيما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء البلادخلال الفترة من أول نوفمبر الماضي إلى 28 ديسمبر الجاري.

وأضافت أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.

وأشارت إلى أن أن ذوي الدخل المحدود، لا سيّما العمال، هم الأكثر تضررًا من الطقس البارد لافتقارهم إلى الملابس الثقيلة، كما أن الكثيرين عُرضة للإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي، وتحديدًا الأطفال وكبار السن.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن موجة البرد القارس المصحوبة برياح باردة وضباب كثيف، رجّح استمرارها لبضعة أيام.

وذكر مسؤولون في مجال الطيران، وفق رويترز، أن الضباب الكثيف أجبر السلطات على تغيير وجهة العديد من الرحلات وإرجاء رحلات أخرى.