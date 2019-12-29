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توقيع اتفاقية فلسطينية لتمديد شراء الطاقة مع الأردن

02:47 م الأحد 29 ديسمبر 2019
توقيع اتفاقية فلسطينية لتمديد شراء الطاقة مع الأردن

ظافر ملحم

رام الله- (د ب أ):

أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية، الأحد، توقيع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع الأردن في مسعى لتقليل الاعتماد على إسرائيل.

وصرح رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، بأن الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الأردنية عمان ستعرض على مجلس الوزراء الفلسطيني للمصادقة عليها على أن تدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أشهر.

وأوضح ملحم أن الاتفاقية ستعمل على تخفيف الاعتماد على إسرائيل كمصدر للطاقة، وستساعد على تحقيق أمن الطاقة، وتقليل العجز الكهربائي تلبية لاحتياجات المواطن الفلسطيني دون انقطاع.

وأشار إلى أن فلسطين تستهلك حاليا كهرباء من الأردن بنحو 36 ميجاواط لتزويد محافظتي القدس وأريحا، وهذه الكمية سترتفع إلى 80 ميجاواط في المرحلة الأولى على أن تتبعها في المرحلة الثانية زيادة تصل إلى 160 ميجاوات .

وكانت السلطة الفلسطينية وقعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الأردن في مجال الطاقة تعزز المساعي الفلسطينية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية.

وفي حينه قال مسؤولون فلسطينيون إن الاتفاق مع الأردن يندرج ضمن خطة فلسطينية يتم تنفيذها منذ فترة لتخفيف الاعتماد على مصدر طاقة واحد ممثلا بالمصدر الإسرائيلي.

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