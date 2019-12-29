بعد 5 أعوام من الصراع..بدء تبادل جميع الأسرى بين أوكرانيا والانفصاليين

القاهرة- وكالات:

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بدأوا تبادلًا لجمع الأسرى يقضي بعودة كل أسرى الصراع الذي دام 5 سنوات بين الطرفين إلى ديارهم، حسبما ذكرت رويترز.

وأبرم زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاق تبادل الأسرى في باريس في وقت سابق الشهر الجاري.

ويجري تبادل الأسرى عند نقطة تفتيش بالقرب من مدينة هورليفكا الصناعية بمنطقة دونيتسك، وفق رويترز.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول محلي في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، قوله إن كييف ستسلم 87 انفصاليا فيما ستعيد دونيتسك 55 مقاتلا موالين للحكومة المركزية.

ومنذ أكثر من 5 أعوام، تحارب القوات الأوكرانية الانفصاليين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، في صراع راح ضحيته أكثر من 13 ألفًا. ولا تزال هناك اشتباكات متفرقة رغم اتفاق على وقف إطلاق النار.

وتبادلت كييف والانفصاليون الأسرى عدة مرات من قبل. وفي آخر تبادل للأسرى في ديسمبر 2017، أعادت أوكرانيا نحو 300 أسير إلى الانفصاليين الموالين لروسيا واستعادت حوالي 70 أسيرا.