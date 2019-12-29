السعودية: الحكم بإعدام شخص طعن ثلاثة من فرقة استعراضية بالرياض

القاهرة- وكالات:

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية، الأحد، حكمًا ابتدائيًا بإعدام المُتهم الأول في طعن ثلاثة أعضاء في فرقة استعراضية خلال عرض حي بالرياض الشهر الماضي، حسبما أفادت قناة "الإخبارية".

وذكرت القناة السعودية أن حكمًا ابتدائيًا آخر صدر على المُتهم الثاني في نفس الواقعة بالسجن 12 عاما ونصف العام.

كان الهجوم وقع في نوفمبر الماضي بحديقة الملك عبدالله في الملز بالعاصمة السعودية الرياض. ووجهت للمتهم الأول اتهامات من أبرزها الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة (سكين) على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن ما أدى إلى إصابتهم بجروح قطعية.

كما عمد إلى ترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب بين الحضور محاولا إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة وتحريض آخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات، وذلك بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".

فيما تستّر المتهم الثاني على تخطيط المتهم الأول لجريمة إرهابية ولم يبلغ السلطات المختصة عنها، فضلًا عن الاشتراك معه في ترويج عملة ورقية مزيفة داخل المملكة، والنصب والاحتيال بالشروع في شراء سلاح من نوع رشاش بآلاف الريالات المزيفة.