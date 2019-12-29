مصرع وإصابة 5 مصريين في حادث مروري بالكويت

توفي مصريان وأصيب ثلاثة في حادث مروري على طريق الدائري السادس بالكويت، وجار التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

وقال مصدر أمني كويتي إن "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن وجود حادث على طريق الدائري السادس، فانتقل إلى الموقع رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية، وتبيّن أن هناك شخصين من الجالية المصرية فارقا الحياة، وأصيب ثلاثة من أبناء جاليتهم".

وأضاف المصدر أن "فيما نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، تم انتداب الأدلة الجنائية لمعانية جثتي المتوفيين وإحالتهما إلى الطب الشرعي".

واستطرد المصدر: "تم تسجيل قضية بخصوص الواقعة، وجار التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث".